Hamann: FC Bayern "nur die deutsche Nummer drei"

Dietmar Hamann sieht immer noch eine verunsicherte Mannschaft des FC Bayern

Nach dem 3:1-Sieg in Wolfsburg und dem 2:0-Erfolg in Athen ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zumindest vorübergehend etwas Ruhe eingekehrt. Ex-Profi Dietmar Hamann sieht das Schlimmste aber noch nicht überstanden.

"Die Mannschaft wirkt immer noch verunsichert", sagte Hamann in einem Interview mit der "AZ". Zudem warnte er die Münchner: "Bayern muss aufpassen, dass der Rückstand auf Borussia Dortmund bis zur Winterpause nicht auf sechs, sieben Punkte anwächst." Vor allem das Momentum spreche aktuell für den BVB.

Für den "Sky"-Experten sind die Dortmunder angesichts ihres Laufs derzeit klar die Nummer eins in Deutschland. "Das bleibt sicher nicht die ganze Saison so", rechnet Hamann aber auch bei den Schwarz-Gelben mit dem ein oder anderen Rückschlag in den kommenden Monaten.

FC Bayern "nur die deutsche Nummer drei"

Der FC Bayern ist laut Hamann hingegen "nur die deutsche Nummer drei. Ich sehe auch Borussia Mönchengladbach vor Bayern", sagte der 45-Jährige. Die Fohlen spielen "im Moment den besten Fußball", glaubt der Ex-Bayern-Profi.

Die Pressekonferenz der Bayern-Verantwortlichen hat ihre Wirkung in den Augen Hamanns verfehlt: "Gestandene Nationalspieler wie Mats Hummels, Thomas Müller oder Jerome Boateng können auf sich selber aufpassen. Ich weiß nicht, ob diese Jungs das so positiv sehen, wenn sich die Verantwortlichen vor sie stellen. Sie haben das eigentlich nicht nötig."