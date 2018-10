Özil kontert Kritiker: "Da kann ich nur lachen"

Mesut Özil will mit dem FC Arsenal in dieser Saison Titel gewinnen

Nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft konzentriert sich Mesut Özil derzeit erfolgreich auf die Saison mit dem FC Arsenal. Dass englische Medien zuletzt seine faule und träge Spielweise kritisierten, lässt den 30-Jährigen kalt.

"Da kann ich nur lachen. Ich bin nicht mehr der jüngste, aber ich habe mit 16 oder 17 begonnen, Fußball zu spielen. Es gab immer Hochs und Tiefs - entweder die Menschen mögen mich oder nicht", erklärte der Mittelfeldspieler in einem Interview mit dem englischen TV-Sender "Sky Sports".

"Menschen verbreiten schlechte Dinge über mich, nur um in die Zeitung zu kommen - das weiß ich und ich das kümmert mich nicht. Ich beachte diese Menschen nicht. Ich höre nur auf meinen Coach und auf Menschen, die mir die Dinge ins Gesicht sagen. Wenn ich schlecht spiele, weiß ich das selbst genauso wie wenn ich gut spiele", so Özil weiter.

Özil hofft auf einen Titelgewinn mit dem FC Arsenal

Aus Özils Sicht steht einer erfolgreichen Spielzeit mit seinem englischen Klub nichts im Wege.

"Das Hauptziel ist es mehr zu erreichen als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, wir haben das Potential mit dieser Mannschaft etwas zu gewinnen. Wir sind Vierter in der Tabelle, aber wir wissen, dass wir noch mehr erreichen können."

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart in der Premier League sind die Londoner nach einer beachtlichen Serie mit sieben Liga-Siegen in Folge bis auf den vierten Rang geklettert. Wettbewerbsübergreifend gewannen die Gunners sogar die letzten zehn Partien hintereinander.

Positiver Impuls von Trainer Unai Emery

An der positiven Entwicklung habe laut Özil der neue Arsenal-Trainer Unai Emery maßgeblichen Einfluss. "Er ist ein jüngerer Trainer und hat viele Spezialisten aus Spanien mitgebracht. Er will alles perfektionieren. Das Team versteht inzwischen, wie er spielen will. Aber natürlich brauchen wir noch etwas Zeit,um alles vollständig zu verinnerlichen", beschreibt Özil die Zusammenarbeit mit dem Spanier.

Der Umbruch unter dem 46-Jährigen bedeutete für den Weltmeister von 2014 aber nicht nur positive Veränderungen. Im System des ehemaligen Trainers von Paris Saint-Germain fand sich Özil zuletzt mehrfach auf der von ihm ungeliebten Außenbahn wieder.

"Für mich ist das nicht die beste Position. Ich glaube, dass meine beste Position nach wie vor die 10 ist. Aber ich akzeptiere, was der Trainer entscheidet", schildert Özil seine Gefühle.