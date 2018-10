"Lächerlich": Australien-Profi verspottet Usain Bolt

Andy Keogh hält nicht viel von den fußballerischen Qualitäten von Usain Bolt

Noch mehr Gegenwind für "Wunsch-Fußballer" Usain Bolt: Nachdem der deutsche Trainer Markus Babbel dem Ex-Leichtathletik-Star zuletzt schon die Qualitäten für eine Karriere als Profi-Fußballer absprach, hat sich mit Andy Keogh nun auch ein zweiter Aktiver kritisch über ein mögliches Engagement des Jamaikaners geäußert.

"Ich hab ihn spielen sehen. Bei aller Liebe, das reicht in 100 Jahren nicht. Als Spieler würde ich mir verarscht vorkommen", sagte Markus Babbel, Trainer der Western Sydney Wanderers, kürzlich über die Chancen von Usain Bolt, in der australischen A-League Fuß zu fassen.

Andy Keogh, irischer Stürmer in Diensten von Perth Glory, sieht das ganz ähnlich. Auch er findet deutliche Worte für Usain Bolt. "Er hat ein bisschen Potenzial gezeigt, aber für jeden Profi-Fußballer wäre das [ein Profivertrag] ein Schlag ins Gesicht. Aus Marketing-Sicht ist das in Ordnung, aber aus sportlicher Sicht ist es einfach lächerlich", sagte der Ex-Nationalspieler in der "Keith Andrews Show".

Es sei zwar schön, die ganze Aufmerksamkeit in der Liga zu haben, "aber ich sehe ihn nicht in der A League spielen. Ich denke nicht, dass er in der Lage ist, ein professioneller Fußballer zu sein", so Keogh, der Bolt anschließend noch verspottete und sagte, der erste Ballkontakt des Jamaikaners sei "wie ein Trampolin".

Wenn es irgendeinen Vereinsverantwortlichen gäbe, der Usain Bolt für gut genug hielte, "sollte diese Person nicht in der Position sein, solche Entscheidungen zu treffen", griff Keogh vorsorglich alle Klubvertreter an, die darüber nachdenken, Usain Bolt einen Profivertrag zu geben.