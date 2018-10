Neuzugang Lang begründet Wechsel nach Gladbach

Michael Lang wechselte vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach

Neuzugang Michael Lang träumt von der Champions-League-Teilnahme mit Borussia Mönchengladbach, will die Saisonziele für die Fohlenelf allerdings nicht zu hoch stecken.

Es sei zwar "nicht ausgeschlossen", mit Gladbach die Königsklasse zu erreichen, sagte Lang im Interview mit der "Funke Mediengruppe". Es sei aber "noch zu früh", die Ziele der Borussia nach oben zu korrigieren.

"Wir sind klasse gestartet, haben auch eine Menge drauf. Die Saison ist aber lang", erklärte Lang. Er denke nicht weiter als bis zum nächsten Bundesligaspiel am Freitag beim SC Freiburg.

Im Breisgau rechnet der 27 Jahre alte Außenverteidiger mit einer schweren Aufgabe für den Tabellenzweiten. "Wir sind spielerisch in super Form. Es muss aber auch die Mentalität stimmen, um schweren Widerstand zu bewältigen. Mit dem rechne ich in Freiburg auf einem kleinen Platz unter Flutlicht gegen eine kampfstarke Mannschaft", so Lang.

Der Schweizer WM-Fahrer begründete zudem seinen Wechsel vom FC Basel nach Gladbach, seiner ersten Station im Ausland: "In Deutschland spielt man jede Woche in großen, vollen Stadien, gegen starke Gegner. Ich musste als Nationalspieler mal aus meiner Wohlfühloase ausbrechen. Selbst Derbys werden dort zur Routine, wenn man nur neun Gegner in der Liga hat."