Hopp zu Strafanzeigen: "Es gibt nur diesen Weg"

Laut Dietmar Hopp nehmen die Anfeindungen gegen seine Person zu

Nachdem Dietmar Hopp in vielen Stadien der Fußball-Bundesliga Beleidigungen über seine Person einstecken musste, verteidigt der Mäzen der TSG Hoffenheim jetzt die gestellten Strafanzeigen.

"Ich habe es mir zehn Jahre angehört. Ich habe gehofft, es lässt nach. Im Gegenteil! Mit dem Erfolg von Hoffenheim ist es viel, viel mehr geworden. Deswegen gibt es nur diesen Weg", so Hopp gegenüber der "Bild".

Gleichzeitig nimmt der 78-Jährige die Verantwortlichen des deutschen Fußballs in die Pflicht: "Da setze ich immer noch auf den DFB und die DFL. Die müssen jetzt mal den Mut haben, durchzugreifen. Ich hoffe darauf. Wenn nicht, weiß ich nicht, wo es mit dem deutschen Fußball hingeht. Wenn die Ultras die Macht ergreifen, dann gute Nacht."

Zuletzt wurde der SAP-Mitbegründer von BVB-Anhängern beleidigt. Beim Auswärtsspiel in Hoffenheim attackierten die Dortmund-Anhänger Hopp mit einem Banner, auf dem sein Gesicht in einem Fadenkreuz zu sehen war. "Ich werde natürlich Strafanzeige stellen", stellte Hopp jetzt klar.

Auch im letzten Bundesligaspiel der Hoffenheimer beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg wurde Hopp erneut mit gleich mehreren Spruchbändern diffamiert.

"Wir haben guten Fußball gespielt"

Mit dem aktuellen Saisonverlauf ist der Mäzen einverstanden: "Ich bin mit dem Verlauf dieser Saison zufrieden, auch wenn wir nicht ausreichend viele Punkte haben, um noch mal oben mitzuspielen. Aber wir haben guten Fußball gespielt und immer mit viel, viel Pech verloren."

In dieser Spielzeit sind die Breisgauer erstmals in der Champions League dabei. Nach dem 3:3 gegen Olympique Lyon stattete Hopp dem Team einen seltenen Besuch in der Kabine ab. Seine Worte dabei: "Ich habe der Mannschaft gesagt: Wenn ihr das Pech, was ihr im ersten Drittel der Saison hattet, in den nächsten zwei Dritteln an Glück zurückbekommt, dann stehen wir gut da."