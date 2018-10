Max Eberl über zwei unvergessliche Gladbach-Spiele

Max Eberl spielte einst selber für Borussia Mönchengladbach

Seit nun zehn Jahren ist Max Eberl der starke Mann bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Mit Abstiegskampf und Champions League hat der Sportdirektor dabei schon Einiges erlebt. Besonders zwei Momente blieben dem 45-Jährigen bis heute in Erinnerung.

"Natürlich ist die Rettung in der Relegation noch sehr präsent, als wir im Sommer 2011 im Borussia Park gegen den VfL Bochum in der Nachspielzeit das 1:0 erzielt und kurz darauf in Bochum den Klassenerhalt besiegelt haben. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt unserer jüngeren Geschichte", so der Gladbach-Manager gegenüber "bundesliga.com"

"Ebenso unvergessen geblieben ist mir der Abend im Borussia Park, als wir in der Champions League gegen den FC Barcelona 1:0 in Führung gegangen sind und in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mit Barca Fußball gespielt haben", erklärte Eberl.

"Wollen diese Euphorie so lange wie möglich beibehalten"

Auch aktuell läuft es bei den Fohlen rund. Mit 17 Punkten ist Gladbach erster Verfolger vom BVB. Dass einige Fans und Experten Mönchengladbach schon als Titelkandidaten sehen, stört Eberl nicht allzu sehr: "Ich nehme das wahr. Und Stand heute entspricht unser Tabellenplatz ja sogar solchen Aussagen: Wir sind momentan erster Verfolger von Borussia Dortmund."

Er sei auch weit entfernt davon, zu bremsen, sondern sage: "Das, was wir gerade erleben, haben wir uns hart erarbeitet. Das hat uns niemand geschenkt. Und wir wollen diese Euphorie so lange wie möglich beibehalten."