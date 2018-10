Hazard spricht über Interesse von BVB und Real Madrid

BVB-Interesse? Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach spricht Klartext

Thorgan Hazard beschäftigt sich aktuell nicht mit dem kolportierten Interesse von Borussia Dortmund und Real Madrid. Stattdessen kann sich der belgische Offensivspieler einen langfristigen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach vorstellen.

"Im Moment habe ich nicht den Wunsch zu wechseln. Ich habe die Saison mit Gladbach begonnen und werde sie hier auch beenden. Ein Wechsel ist auch danach wohl nicht in meinem Kopf, wenn Gladbach weiter so erfolgreich bleibt", sagte Hazard gegenüber "Sport1".

Der 25-Jährige ergänzte: "Ich fühle mich sehr wohl bei der Borussia und es läuft blendend für uns alle. Ich will nicht weg, möchte hier weitermachen. Wenn die Saison beendet ist, werden wir sicher reden. Im Moment bin ich mit ganzem Herzen Borusse."

Die Borussia vom Niederrhein sei "eine große Adresse im Fußball", so Hazard. "Ich kann mir auch vorstellen, meinen Vertrag in Gladbach zu verlängern."

Nichtsdestotrotz bezeichnete der WM-Fahrer sowohl BVB als auch Real ebenfalls als "große Mannschaften". Hazard stellte fest: "Real wäre noch ein bis zwei Schritte mehr als der BVB."

Hazard: Titelkampf in der Bundesliga? BVB und FC Bayern "starke Konkurrenz"

Eine Bedingung für seinen Verbleib in Gladbach stellt der WM-Fahrer nicht. "Ein Titel wäre irgendwann schön, aber es ist nicht einfach. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund gibt es starke Konkurrenz - auch, wenn wir in München gewonnen haben. Ein Pokalfinale wäre vielleicht möglich."

Das überraschende 3:0 im Bundesligaspiel beim FC Bayern sei ein "großartiger Erfolg" gewesen, schwärmte Hazard. "Es war das erste Mal, dass uns ein so hoher Sieg in München geglückt ist. Die Bayern waren zu dem Zeitpunkt nicht in Topform, aber wir auch sehr stark, es war ein verdienter Sieg für uns."

Der Gladbacher hofft, dass sein Team, aktuell auf Tabellenplatz zwei notiert, BVB und Bayern im weiteren Saisonverlauf Paroli bieten kann. "Wir müssen nur an uns glauben. Im Gegensatz zu diesen beiden Teams haben wir keinen Druck und müssen nicht jetzt schon auf die Tabelle schauen. Wir müssen einfach weiter unseren Weg gehen. Wir haben genug Qualität in unserer Mannschaft."