Vier Gründe für den Gladbacher Höhenflug

Für Borussia Mönchengladbach läuft es in der Bundesliga derzeit rund

Borussia Mönchengladbach ist das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Die Fohlenelf bekleidet nach neun Spieltagen einen starken zweiten Platz, nur drei Punkte hinter dem BVB. sport.de erklärt den Höhenflug der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking.

Dieter Hecking erfindet Gladbach taktisch neu

No risk, no fun! So lautete wohl das Motto von Trainer Dieter Hecking, als er sich seinen Schlachtplan für die Saison 2018/19 ausgedacht hat. Über Jahre spielten die Gladbacher in einem 4-4-2 mit leichten Abwandlungen, doch damit ist Schluss.

Hecking studierte in der Vorbereitung ein modernes 4-3-3 mit nur einem defensiven Mittelfeldspieler vor der Abwehr ein. Man sei ausrechenbar geworden, stellte Hecking fest. Deshalb sei der Gedanke gereift, "eine neue Spielstrategie reinzubringen".

Die neue Marschroute trägt bereits Früchte. Das Spiel der Fohlenelf ist dadurch gekennzeichnet, dass nahezu alle Akteure in die Defensivarbeit involviert sind.

Gerade die Außenstürmer nehmen immer wieder eine sehr abwehrorientierte Rolle ein, attackieren den Gegner früh und spekulieren - oft erfolgreich - auf Konter.

Bei den Spielern kommt die Umstellung offenbar gut an. "Damit kommt unsere Qualität besser zum Tragen", stellte Thorgan Hazard fest. "Wir haben das System so gut verinnerlicht, dass wir sehr stabil stehen und wenig zulassen", erklärte Jonas Hofmann.

Gladbachs Abwehrbollwerk um Dirigent Matthias Ginter

Vom neuen System profitiert auch die Hintermannschaft rund um Abwehrchef Matthias Ginter. "Mit der Doppel-Acht haben wir nicht nur mehr Optionen in der Offensive, sondern auch gegen den Ball. Das macht es auch der Defensive leichter", sagte der Verteidiger der "Rheinischen Post".

Mit neun Gegentreffern gehört die Borussia zu den bislang abwehrstärksten Teams der Bundesliga. Einen großen Anteil daran hat auch Stabilisator Ginter.

Der frühere BVB-Profi ist in dieser Saison wertvoll wie nie. "Matthias ist aus unserer Mannschaft nicht wegzudenken. Er hat eine sehr positive Ausstrahlung und zieht die anderen mit", lobte Hecking seinen Schützling, der mehr und mehr in die Rolle des Führungsspielers wächst.

Während Ginter in der letzten Saison noch zusammen mit Jannik Vestergaard, der zum FC Southampton wechselte, die Strippen in der Defensive zog, ist der Nationalspieler nun alleiniger Dirigent der Fohlen-Abwehr und erledigt seinen Job mit Bravur. Eine Passquote von über 90 Prozent spricht für sich.

Gemeinsam mit Nico Elvedi, Oscar Wendt, Neuzugang Michael Lang und Keeper Yann Sommer, der bereits über 88 Prozent der Schüsse auf sein Tor parierte, ist das Abwehrbollwerk der Gladbacher aktuell nur schwer zu überwinden. "Was uns momentan so stark macht, ist unsere Defensive", weiß auch Jonas Hofmann.

Jonas Hofmann bei Gladbach in der Form seines Lebens

Apropos Jonas Hofmann: Auch der Mittelfeldmann ist ein elementarer Grund für den Höhenflug des fünfmaligen deutschen Meisters. Der 26-Jährige ist Gladbachs Mann der Stunde.

Hofmann galt schon immer als großes Talent, doch so richtig platzte der Knoten beim Ex-Dortmunder erst jetzt. Dass das einstige Sorgenkind so auftrumpft, liegt vor allem am neuen System. Hoffmans neue Position auf der zentralen Acht erweist sich als echter Glücksgriff.

"Er ist laufstark, er ist sprintstark, er ist taktisch sehr gut geschult", schwärmte Hecking von seinem Leistungsträger.

Mit seinem Dreierpack gegen Mainz stellte Hofmann außerdem seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis. Hinzu kommen wettbewersübergreifend zwei weitere Tore und sechs Vorlagen. Kein Wunder, dass Hofmann zuletzt auch mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde.

"Jonas hat sich mit dieser Leistung sicher nicht aus Löws Notizbuch herausgespielt. Ich sehe ihn jeden Tag und habe immer gesagt: 'Wenn Jonas merkt, wie gut er ist, ist er ein kompletter Fußballer!'", sagte Hecking der "Bild".

Gladbach-Macher Max Eberl und sein glückliches Händchen

Schon die Verpflichtung von Hofmann im Jahr 2016 erwies sich - mit etwas Verspätung - als echter Volltreffer von Sportdirektor Max Eberl. Auch im Transferfenster vor dieser Saison schlug der Gladbach-Architekt wieder erfolgreich zu.

Als teuersten Transfer der Vereinsgeschichte verpflichtete die Borussia Wunschspieler Alassane Pléa für 23 Millionen Euro von OGC Nizza. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Neuzugang. Diesen ist der Franzose mehr als gerecht geworden.

Pléa glänzt nicht nur mit acht Treffern und zwei Vorlagen für die Borussia, sondern besticht auch im Zusammenspiel mit den anderen Angreifern. "Er ist ein Spieler, der nicht lange überlegt und auch einfach mal draufhaut, doch vor allem ist er ein mitspielender Stürmer", lobte Hecking.

Mit Florian Neuhaus, dessen Leihe zu Fortuna Düsseldorf im Sommer endete, hat sich außerdem eine weitere Eberl-Entdeckung zu einer wichtigen Säule entwickelt.

Auch Michael Lang, der für schlappe drei Millionen Euro vom FC Basel kam, nimmt in den letzten Wochen eine immer wichtigere Rolle im Team ein. Zu Saisonbeginn hatte den Schweizer WM-Fahrer eine Knieverletzung gestoppt.

