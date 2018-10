Darum ist die BVB-Aktie auf Rekordkurs

BVB-Aktie befindet sich auf Rekordkurs

Der Wert der Aktie von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund steigt und steigt und steigt. Ein Börsen-Experte äußert sich nun zu den Gründen für den Höhenflug.

"Der Anstieg ist ein Reflex auf die sportliche Entwicklung des BVB", sagte Christoph Schlienkamp, Analyst beim Privatbankhaus Lampe, gegenüber der "Funke Mediengruppe". "Viele junge Spieler haben sich besser entwickelt, als mancher anfangs der Saison erwartet hat. Der Erfolg der Mannschaft führt zu einer verbesserten Gewinnerwartung."

Die BVB-Aktie hatte am Donnerstag im Handel einen Wert von bis zu 9,25 Euro erreicht. Sie verzeichnete damit ein Plus von satten 45 Prozent in den letzten drei Monaten.

Erstmals gehandelt wurde die BVB-Aktie im Oktober 2000, der Ausgabekurs betrug elf Euro. Diesen erreichte sie nie wieder. 2009 fiel sie auf einen historischen Tiefstand von 82 Cent.

"Wer vor zehn Jahren an uns geglaubt hat, wird jetzt belohnt", kommentierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das aktuelle Hoch des Wertpapiers. "Die Kursentwicklung ist sehr gut. Der Dax hat fast 2000 Punkte verloren. In diesem Umfeld zuzulegen, ist die eigentliche Leistung."