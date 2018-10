Kovac lobt den BVB - Thomas Müller "fehlt gar nichts"

Niko Kovac trifft mit dem FC Bayern am Wochenende auf den FSV Mainz

Nach zwei mehr oder weniger souveränen Siegen ist der FC Bayern in der Bundesliga am Wochenende gegen den FSV Mainz gefordert. Trainer Niko Kovac hat sich vor der Partie den Fragen der Journalisten gestellt. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Niko Kovac über....

....den 1. FSV Mainz: "Wir fahren nach Mainz und wollen natürlich gewinnen. Ich glaube, es wird sehr schwierig werden. Ich erwarte ein Spiel, wie es in Athen war. Wir müssen geduldig sein, wollen die Chancen, die wir bekommen, aber natürlich auch nutzen.

....den Bankplatz von Thomas Mülller: "Es fehlt ihm gar nichts. Es ist so, dass wir uns nach der Länderspielpause für eine Mannschaft entschieden haben, die jetzt zwei Spiele in Folge durchgespielt hat. Sie haben es gut gemacht, sie haben gewonnen. Wir sind alle zufrieden - auch diejenigen, die im Moment nicht spielen. Das heißt aber nicht, dass Thomas in den nächsten Spielen nicht spielen wird. Er ist weiterhin fröhlich, freundlich, nett und trainiert ordentlich.

....über Jérôme Boateng: "Er trainiert gut. Nur kann ich jetzt nicht sagen, dass morgen wieder alles neu gemischt wird. Ich schaue mir das an. Wenn ich merke, dass jemand müde ist, werden wir entsprechend reagieren. Sollte es nicht so sein, werden wir es vielleicht nicht tun. Wir haben einiges verändert in der Aufstellung und das hat Früchte getragen. Mal schauen, ob das auch morgen so sein wird."

....über die Aussagen von Mats Hummels nach dem CL-Spiel in Athen: "Man hat immer versucht, eine Begründung für die vier Spiele zu finden, die wir nicht gewonnen haben. Wir haben viele Torchancen kreiert, haben sie nur nicht genutzt. Wir haben auch wenig Chancen zugelassen. Nur die Chancen, die wir zugelassen haben, die waren doch sehr kapital, weil wir leichte und unnötige Ballverluste hatten. Wir können in allen Bereichen besser werden. Jeder macht Fehler, keiner ist unfehlbar."

....über die Rotation und die hohe Belastung der Bayern-Spieler: "Wenn man sich andere Ligen und Mannschaften anschauen, sieht man, dass auch andere Mannschaften immer wieder Probleme bekommen. Die vielen Spiele, die man in den Knochen hat, hinterlassen Spuren. Das wird nicht immer berücksichtigt. Ich glaube, dass man bei vielen Mannschaften sieht, dass der Akku irgendwo auch mal leer ist. Wir müssen genauso wechseln, wie es auch andere Mannschaften tun. Wir müssen körperlich und mental frische Spieler bringen. Natürlich möchte jeder Spieler spielen. Aber man muss 90 Minuten Gas geben. Wenn man nicht fit ist, spart man sich Wege in der Offensive und Defensive."

....über die Rolle von Hasan Salihamidzic: "Jeder weiß, dass wir zu Spieler-Zeiten ein gutes Verhältnis hatten. Das hat sich nicht verändert. Wir diskutieren kontrovers und möchten zusehen, dass wir erfolgreich sind. Er spricht genauso mit den Spielern, wie ich es tue. Er versucht in seinem Bereich alles zu tun, damit wir wieder dort hinkommen, wo wir sein wollen.

....über das Selbstbewusstsein der Bayern-Spieler: "Das Verhältnis untereinander und die Atmosphäre war auch in der Zeit, in der wir nicht erfolgreich waren, gut. Aber natürlich wächst das Selbstvertrauen mit Erfolgen, mit gewonnenen Zweikämpfen, mit angekommenen Pässen. Ganz wichtig sind Erfolg, das ist im Fußball so. Deswegen denke ich, dass uns die beiden letzten Spiele gut getan haben. Ich hoffe, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir waren."

....über James Rodríguez: "Am Anfang der Saison möchte jeder spielen. Ich habe immer wieder gesagt, jeder Spieler wird bei uns die nötige Anzahl an Spielen haben. James muss immer interkontinental reisen. Er war am Dienstag körperlich angeschlagen. Dass er Qualitäten hat, muss ich nicht sagen. Er ist genau so wichtig, wie jeder andere auch. Es ist wichtig, dass wir eine gute Balance finden."

...über den BVB: "Wir müssen erstmal sehen, dass wir unsere Spiele gewinnen, um dranzubleiben. Das was ich vom BVB im Moment sehe, ist sehr gut. Nicht nur die Ergebnisse, auch die Art und Weise, wie diese Ergebnisse erzielt werden. Es macht Spaß. Das höre ich von allen, die die Spiele sehen. Wir müssen zusehen, dass wir den Druck aufbauen, um eine Chance zu haben, wieder vorbeizuziehen."

....über das nächste Torfestival des FC Bayern: "Das soll keine Entschuldigung sein, aber wenn Mannschaften gegen den FC Bayern spielen, spielen sie von der Einstellung und Ausrichtung anders als wenn man gegen Mannschaften spielt, die nicht Bayern München heißen. Wenn wir gegen Mannschaften spielen, ist der defensive Block ein ganz anderer. Das macht es für uns schwieriger. Gegen die ganz großen Namen verbarrikadiert man sich so, dass man pro Angriff 20 bis 30 Leute ausspielen muss."

....über Borussia Mönchengladbach: "Dieter Hecking macht einen außergewöhnlichen Job. Er hat das System umgestellt, hat sehr, sehr starke Individualisten und eine zügig agierende Mannschaft, die direkt nach vorne geht und gradlinig nach vorne. Sie stehen sehr viel kompakter. Wenn sie verteidigen, verteidigen beide Außenstürmer mit. Das machen sie richtig, richtig gut. Das ist dann das Ergebnis. Wenn es gut läuft, gibt es Sachen, die passieren von alleine. Aber die Saison ist nicht am 8. Spieltag zu Ende, sondern am 34. Spieltag."

....über seinen Spieler-Wunschzettel und welcher BVB-Spieler ihn reizen würde: "Jetzt machen wir den fünften vor dem ersten Schritt. Dortmund macht das sehr gut. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir haben einen tollen Kader, aus dem leider zwei Spieler verletzt sind. Mit diesem Kader werden wir weiterarbeiten. Was im nächsten Jahr passiert, ist noch weit weg."