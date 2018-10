Leipzig-Profis feiern Rangnick für "Zetteltrick"

Ralf Rangnick und RB Leipzig feierten einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Celtic

Mit einem Zetteltrick leitete Ralf Rangnick das 2:0 von RB Leipzig in der Europa League gegen Celtic Glasgow ein. Auch deshalb geht sein Team gestärkt in den Bundesliga-Hit am Sonntag gegen Schalke.

In der Not entschied sich Ralf Rangnick für den Zetteltrick. "Es war heute lauter im Stadion", erklärte der Coach von RB Leipzig nach dem 2:0 (2:0) in der Europa League gegen Celtic Glasgow, das den Leipzigern nach zwei Siegen in drei Spielen das Tor zur K.o.-Runde weit öffnete.

Während Rangnick seine Umstellungen sonst lautstark über den Platz ruft, schrieb er diesmal die Erfolgsformel auf und gab den Zettel nach 20 Minuten Kevin Kampl. Sein Team sollte auf ein 4-3-1-2 umstellen und mehr über Links angreifen. "Ab dem Moment hatten wir mehr Zugriff und mehr Möglichkeiten", erklärte der "Fußball-Professor".

Spieler loben Ralf Rangnick

Die Spieler waren nach der Partie von der Maßnahme ihres Trainers begeistert. "Das hat er gut gemacht, Chapeau Trainer", sagte Schlussmann Yvon Mvogo. "Er macht das klasse als Trainer, es macht Spaß", meinte der erneut starke Mittelfeld-Stratege Kampl über Rangnick, der bei RB auch Sportdirektor ist.

Spätestens mit dem Doppelschlag durch Matheus Cunha (31.) und Bruma (35.) war die Gegenwehr des schottischen Meisters gebrochen, Leipzig hätte am Ende noch deutlicher gewinnen müssen. "Das war ein Riesenschritt", lobte Kapitän Willi Orban anschließend. "Es war klar, dass es zwischen Celtic und uns um Platz zwei in der Gruppe geht. In Glasgow wollen wir das fix machen", meinte Orban.

RB Leipzig unterstreicht Topform

Schon in zwei Wochen, am 8. November, kommt es im Glasgower Celtic-Park zum Rückspiel. Der 49-malige schottische Meister will sich trotz der enttäuschenden Vorstellung noch nicht aufgeben. "Wir spielen vor unserem Publikum, außerdem kommen einige verletzte Spieler zurück", betonte Celtics Trainer Brendan Rodgers.

Im ersten Duell hatte Celtic aber nichts zu bestellen, Leipzig bestätigte die gute Form der letzten Wochen. Im siebten Pflichtspiel in Folge blieb der Tabellenfünfte. der Bundesliga ungeschlagen, dreimal spielte er zuletzt zu Null. "Wir kriegen kaum noch Gegentore. Das ist der Schlüssel", meinte Kampl: "Und vorne haben wir immer die Klasse, ein, zwei Tore zu schießen."

Rangnick sieht Schalke "extrem unter Druck"

Das soll auch am Sonntag so sein, wenn der FC Schalke in der Leipziger Arena zu Gast ist. Rangnick ist überzeugt, dass der Sieg gegen Celtic Aufwind gibt. "Das Gefühl, nach so einem guten Spiel wie heute nach Hause zu fahren und dann eine gute Nacht zu haben, ist durch nichts zu ersetzen", sagte der Coach, der dennoch einen starken Gegner erwartet. "Schalke steht extrem unter Druck, auch durch die Tabellensituation", meinte Rangnick.

Auch den Spielern ist die Schwere der Aufgabe am Sonntag gegen den Tabellen-16. bewusst. Schalke habe zwar auch im Europacup gespielt, "musste aber reisen. Das wird für beide Mannschaften nicht einfach", sagte Kampl. "Sie haben in Istanbul ein gutes Spiel gezeigt, dennoch wollen wir gewinnen, um in der Tabelle oben dranzubleiben", meinte Orban.