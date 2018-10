Werder-Kapitän Max Kruse stellt Verbleib in Aussicht

Max Kruse wechselte 2016 zurück zu Werder Bremen

Mit zwei Toren und zwei Vorlagen in der aktuellen Spielzeit der Fußball-Bundesliga hat Werder-Stürmer Max Kruse großen Anteil am Höhenflug der Hanseaten.

Seit dieser Saison ist der Ex-Nationalspieler sogar Bremer Spielführer. Doch Kruses Vertrag läuft nur noch bis zum Saisonende. Zuletzt betonte der 30-Jährige häufiger, dass er seine Karriere gerne in den USA ausklingen lassen würde. Doch jetzt macht Kruse den Werder-Fans in der "Bild" Hoffnung: "Wenn wir erfolgreich sind mit der Mannschaft und in der Saison positiv abschneiden, trägt das sicherlich nicht dazu bei, dass ich eher abhauen will."

Mit 17 Punkten liegt der SVW momentan sogar vor dem FC Bayern auf dem dritten Platz. Kein Wunder, dass an der Weser wieder vom internationalen Geschäft geträumt wird. Ein Fakt, der auch den Angreifer zu einem Verbleib verlocken könnte.

Doch Kruse versucht die Spekulationen über seine Zukunft komplett auszublenden: "Meine Gedanken drehen sich im Moment nur um Werder. Jeder weiß ja jetzt, dass mein Vertrag hier im Sommer ausläuft, darüber müssen wir nicht mehr groß sprechen."