Frankfurt: Fan vor Limassol-Spiel am Stadion wiederbelebt

Vor dem Spiel gegen Limassol ist ein Fan wiederbelebt worden

Vor dem Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Apollon Limassol aus Zypern am Donnerstag (2:0) ist ein Fan am Stadion des Fußball-Bundesligisten wiederbelebt worden. Das gab das Deutsche Rote Kreuz am Freitag bei Twitter bekannt.

"Durch das sofortige und beherzte Eingreifen von anderen Fans wurde umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Durch unseren Rettungsdienst und den Notarzt konnten sehr schnell erweiterte Maßnahmen eingeleitet werden", hieß es im Tweet.

Das DRK bedankte sich "ausdrücklich bei den Ersthelfern. Der sofortige Beginn von Reanimationsmaßnahmen durch Passanten ist entscheidend für den Erfolg!"