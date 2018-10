Jagt der FC Bayern Brügge-Juwel Wesley?

Wesley Moraes spielt seit 2016 beim FC Brügge

Bereits im Vorfeld des Spiels zwischen dem FC Brügge und der AS Monaco in der Fußball-Champions-League hatten Medien aus Belgien berichtet, dass der FC Bayern München zu einer illustren Riege an Vereinen gehöre, die ihre Scouts in Stellung gebracht haben. Das Interesse der Klubs soll dabei auf Stürmer Wesley Moraes liegen.

Dies berichtete die belgische Zeitung "Het Belang van Limburg". Der bullige Angreifer des FC Brügge gilt als eines der größten Talente des Klubs und besitzt nach Auffassung des Blattes das größte "Transfer-Potenzial".

Der 21-Jährige erzielte in den bisherigen neun Ligaspielen sechs Treffer. In der Champions League gelang ihm beim 1:1 im Spiel gegen Monaco sein erstes Tor im laufenden Wettbewerb.

Angeblich enthält der bis 2023 laufende Vertrag des Youngsters eine Ausstiegsklausel, die es ihm ermöglicht, bei entsprechenden Angeboten zu einem Top-Klub zu wechseln.

Das belgische Blatt "HLN" hatte schon vor der Partie des belgischen Meisters berichtet, dass etliche europäische Top-Klubs ihre Scouts entsandt hätten. Dazu zählten neben dem deutschen Rekordmeister auch Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und Juventus Turin.

Im Sommer wurde auch Borussia Dortmund im Rahmen der dortigen Suche nach einem Stürmer ein Interesse an Wesley nachgesagt.

Insgesamt kam der 1,90-m-Hüne in 78 Spielen in der ersten belgischen Liga zum Einsatz und erzielte dabei 25 Tore. Zuvor war der Rechtsfuß bis 2016 für den slowakischen Erstligisten AS Trencin aktiv.