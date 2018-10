Schalke-Coach Tedesco bestätigt Fährmann-Ausfall

Keeper Ralf Fährmann wird in Leipzig nicht spielen können

Schlechte Nachrichten für Fußball-Bundesligist Schalke 04: Der Revierklub muss beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig erneut auf Kapitän und Torwart Ralf Fährmann verzichten.

S04-Trainer Domenico Tedesco bestätigte den Ausfall des 30-Jährigen in der Mixed Zone des Trainingsgeländes am Freitag. Damit fällt der Keeper im dritten Spiel in Folge aus. Bereits bei der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen in der Liga sowie beim 0:0 in der Champions League gegen Galatasaray musste Fährmann aufgrund von einer Verletzung im Adduktorenbereich zusehen.

Vertreten wird der Kapitän einmal mehr von Alexander Nübel. Der 22-Jährige hatte unter der Woche in Istanbul sein Europapokal-Debüt gefeiert. Nun steht er vor seinem vierten Einsatz in der Bundesliga.

Trotz des Ausfalls von Fährmann konnte Tedesco dennoch gute Nachrichten verkünden. Der zuletzt wegen eines Infekts ausgefallene Naldo wird am Sonntag wieder in den Kader rücken.