Hannovers Walace in Selecao berufen

Walace darf sich auf einen Einsatz in der Selecao freuen

Mittelfeldspieler Walace von Fußball-Bundesligist Hannover 96 ist erneut in die Nationalmannschaft Brasiliens berufen wurden.

Der 23 Jahre alte Olympiasieger bekommt von Nationaltrainer Tite beim Südamerika-Klassiker gegen Uruguay am 16. November in London und vier Tage später im benachbarten Milton Keynes gegen Kamerun eine weitere Bewährungschance. Der frühere Hamburger war zuletzt nach zweijähriger Pause gegen Saudi-Arabien (1:0) in die Selecao zurückgekehrt.

Einziger Neuling im von Superstar Neymar (Paris St. Germain) angeführten Kader ist der defensive Mittelfeldspieler Allan von Italiens Erstligisten SSC Neapel. Erstmals seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM ist Routinier Paulinho (Guangzhou/China) wieder dabei.

Die beiden letzten Länderspiele des Jahres dienen Tite dazu, seinen Kader für die im kommenden Sommer in Brasilien stattfindende Copa América zu finden. Nach dem WM-Debakel in Russland hat die Selecao mit vier Siegen in vier Spielen und 10:0-Toren noch eine reine Weste.