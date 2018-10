Zehn Festnahmen wegen Ticketbetrugs beim Clásico

Real Madrid trifft am Sonntag auf den FC Barcelona

Fünf Monate nach dem letzten Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid im Mai hat die spanische Polizei zehn Personen wegen Ticketbetrugs festgenommen.

Die Beschuldigten sollen insgesamt 2800 gefälschte Tickets für das Spiel in Umlauf gebracht haben. Für Barcelona, Gastgeber der Partie, war ein Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstanden.

Insgesamt sollen acht Geschäftsmänner in den Betrug verwickelt gewesen sein, teilte die Guardia Civil mit. Sie hatten sich Zugang zu QR Codes verschafft, um die Tickets produzieren und anschließend zu überteuerten Preisen verkaufen zu können. Die Polizei führte am Freitag mehrere Razzien in Büroräumen und Wohnungen der Verdächtigen durch.