Wolf-Debüt: Zehn Hamburger siegen in Magdeburg

Pierre-Michel Lasogga (l.) leitete das 1:0 für den HSV ein

Der neue Trainer Hannes Wolf hat den Hamburger SV gleich bei seinem Debüt an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Die Hanseaten gewannen zum Auftakt des 11. Spieltags beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) und stehen nun zumindest bis Samstag ganz oben.

Das Siegtor gelang Khaled Narey (77.) für den HSV, der nach einem Platzverweis gegen David Bates (53.) lange in Unterzahl spielen musste. Magdeburg bleibt durch die Niederlage auf dem 15. Platz. Vorlagengeber Pierre-Michel Lasogga sah eine gute Partie: "Wir hatten es eigentlich schon in der ersten Halbzeit gut gemacht. Am Ende haben wir uns dann trotz der Unterzahl verdient durchgesetzt. Die Mannschaft hat die Vorstellungen des Trainers gut umgesetzt."

Vor 23.132 Zuschauern begannen beide Teams verhalten. Torchancen waren in den ersten 20 Minuten Mangelware, beiden Mannschaften fehlten im Offensivspiel trotz Bemühungen die Ideen. Narey sorgte in der 23. Minute für das erste Highlight, Magdeburgs Keeper Alexander Brunst wehrte seinen Linksschuss ab. Der HSV übernahm nun die Kontrolle, Romain Brégerie rettete vor der Linie gegen Hwang Hee-Chan (29.).

Die zweite Halbzeit begann deutlich schwungvoller als der erste Durchgang. Magdeburgs Torjäger Christian Beck und Hamburgs Lewis Holtby vergaben, ehe Bates in der 53. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Magdeburg agierte fortan mutiger, der HSV dagegen ließ immer wieder die eigene individuelle Qualität aufblitzen. So auch beim Siegtor durch Narey, der einen tollen Pass von Pierre-Michel Lasogga mit einem Beinschuss gegen Brunst veredelte.