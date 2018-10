Osnabrück gewinnt Sieben-Tore-Fest beim Schlusslicht

Álvarez erzielte gleich zwei Tore in Braunschweig

Tabellenführer VfL Osnabrück hat zum Auftakt des 13. Spieltags der 3. Fußball-Liga in einem wilden Schlagabtausch einen knappen Sieg im Niedersachsen-Derby gefeiert.

Beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig gewann Osnabrück am Freitagabend mit 4:3 (2:2). Während die Lila-Weißen ihre Tabellenführung auf zunächst vier Punkte ausbauten, droht Braunschweig bei fünf Punkten Rückstand allmählich den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

Osnabrücks Felix Agu (17.) brachte die Braunschweiger per Eigentor in Front, kurz darauf unterlief Gustav Valsvik (19.) dasselbe Missgeschick zum Ausgleich. Leandro Putaro (38.) schoss Braunschweig erneut in Führung, nur kurz darauf folgte der nächste Konter durch Marc Heider (40.).

Ein Doppelschlag von Marcos Alvarez nach der Pause (49./50.) schien das Spiel schon für Osnabrück entschieden zu haben. Manuel Janzer (82.) weckte dann noch einmal Braunschweiger Hoffnungen, die aber nicht erfüllt wurden.