Kantersieg im Derby: BVB-Juwel Moukoko mit Hattrick

BVB-Talent Youssoufa Moukoko bejubelt den Dreierpack gegen Essen

Die Jugend von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sorgt in dieser Saison weiter für Furore. Die U17 des BVB hat das Pott-Derby gegen Rot-Weiss Essen gewonnen. Toptalent Youssoufa Moukoko hat dabei einmal mehr seine Klasse bewiesen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Geppert schlug Essen im Heimspiel mit 4:0. Angreifer Moukoko erzielte drei Tore (5., 45., 72.), auch Kamal Bafounta (75.) konnte sich in die Torschützenliste eintragen.

Für den erst 13 Jahre alten Stürmer waren es die Treffer 15, 16 und 17 in der laufenden Saison. Damit führt der Dortmunder weiterhin die Torjägerliste in der Bundesliga West an.

Der BVB bleibt in der Tabelle allerdings weiterhin auf dem zweiten Platz. Zeitgleich konnte Tabellenführer 1. FC Köln gegen den MSV Duisburg mit 4:0 gewinnen, ein Punkt trennt die Rheinländer vom BVB.

Jan Thielmann (19., 52.) erzielte gegen Duisburg zwei Treffer, Arif Alkan (33.) und Maximilian Schmid (80.) machten den souveränen Sieg der Kölner perfekt.