Gladbach-Torjäger Pléa fällt verletzt aus

Borussia Mönchengladbachs Alassane Pléa wird vorerst fehlen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Torjäger Alassane Pléa verzichten.

Wie der fünfmalige deutsche Meister am Samstag via Twitter bekannt gab, zog sich der Franzose am Freitag im Ligaspiel beim SC Freiburg eine Zerrung im Oberschenkel zu.

Der Klub machte zur erwarteten Ausfalldauer keine Angabe, ein Einsatz des Angreifers in der Zweitrundenbegegnung des DFB-Pokals gegen den Ligarivalen Bayer Leverkusen am Mittwoch dürfte aber ausgeschlossen sein.

Pléa war im vergangenen Sommer vom französischen Erstligisten OGC Nizza für 23 Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt. In seinen ersten neun Bundesligaspielen gelangen dem Rekordeinkauf der Borussia fünf Tore.