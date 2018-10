Aue klettert nach Sieg gegen Arminia aus dem Keller

Jan Hochscheidt erzielte den goldenen Siegtreffer für Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter in Richtung Abstiegszone. Die Ostwestfalen kassierten mit dem 0:1 bei Erzgebirge Aue schon die vierte Niederlage in Folge. Aue kletterte dank des Treffers von Jan Hochscheidt (66.) dagegen ins gesicherte Mittelfeld.

Vor 8050 Zuschauern war vor allem Bielefeld zunächst um Vorsicht bemüht. Mit Zweitliga-Debütant Philipp Klewin im Tor, der den verletzten Stammkeeper Stefan Ortega ersetzte, setzte die Arminia auf eine stabile Defensive. Mit Erfolg: Gefährliche Szenen waren im ersten Durchgang Mangelware.

Ohne den mit einer Knieverletzung früh ausgewechselten Kapitän Fabian Klos fehlten Bielefeld auch nach der Pause die Ideen und wurde prompt bestraft. Hochscheidt zog aus dem Lauf ab, der Ball schlug unter der Latte ein - das reichte zum dritten Heimsieg der Saison.