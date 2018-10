VfL Wolfsburg feiert Kantersieg - Bayern bleibt dran

Die Wölfinnen sind derzeit kaum aufzuhalten

Doublegewinner VfL Wolfsburg eilt in der Frauenfußball-Bundesliga weiter unbeirrt dem dritten Meistertitel in Serie entgegen. Der Tabellenführer gewann am Samstag gegen Bayer Leverkusen 7:0 (3:0) und entschied damit auch das siebte Ligaspiel für sich.

Europas Fußballerin des Jahres Pernille Harder (1./66.), Kristine Hegland-Minde (37.), Ewa Pajor (44./50./61.) mit einem Dreierpack und Sara Gunnarsdottir (59.) trafen für die Gastgeberinnen. "Bei solch guten Flanken und Vorlagen muss ich die Tore einfach machen", so Pajor hinterher.

Vizemeister München verteidigte am Sonntag durch ein glückliches 2:0 (0:0) beim direkten Konkurrenten SGS Essen den zweiten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf den VfL. Sara Däbritz (64.) und Fridolina Rolfö (86.) trafen. Die Essenerinnen (13) sind nun Vierter hinter dem punktgleichen Ex-Meister Turbine Potsdam, der 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg gewann.

Fünfter ist die TSG Hoffenheim (12), die den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach mit 4:1 (2:1) bezwang und dem Aufsteiger die sechste Niederlage zufügte. Rekordmeister 1. FFC Frankfurt gelang mit einem 2:1 (1:0) gegen Werder Bremen der zweite Saisonsieg. Im Duell der Tabellennachbarn schlug der SC Sand den MSV Duisburg mit 1:0 (1:0).