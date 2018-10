VfL Wolfsburg feiert nächsten Kantersieg

Die Wölfinnen sind derzeit kaum aufzuhalten

Doublegewinner VfL Wolfsburg eilt in der Frauenfußball-Bundesliga weiter unbeirrt dem dritten Meistertitel in Serie entgegen.

Der Tabellenführer gewann am Samstag gegen Bayer Leverkusen 7:0 (3:0) und entschied damit auch das siebte Ligaspiel für sich.

Europas Fußballerin des Jahres Pernille Harder (1./66.), Kristine Hegland-Minde (37.), Ewa Pajor (44./50./61.) mit einem Dreierpack und Sara Gunnarsdottir (59.) trafen für die Gastgeberinnen.

Wolfsburg führt die Tabelle mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von 34:0 vor Vizemeister Bayern München und der SGS Essen (jeweils 13) an. Die beiden Verfolger treffen am Sonntag (14:00 Uhr) in Essen zum Abschluss des Spieltags im direkten Duell aufeinander. Der VfL ist in dieser Saison nach bislang elf Partien wettbewerbsübergreifend noch ohne Gegentor.