Werder ohne Bargfrede gegen Bayer Leverkusen

Werder Bremen muss im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf Philipp Bargfrede verzichten.

Der defensive Mittelfeldspieler bestand einen Härtetest vor dem Abschlusstraining nicht und fällt damit für die Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18:00 Uhr) aus.

Für ihn dürfte Nuri Sahin in der Startformation stehen. Bargfrede leidet an einem kleinen Muskelfaserriss. In der letzten Trainingseinheit vor dem Spiel gegen Leverkusen trainierte er individuell.