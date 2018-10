Dem BVB auf den Fersen: Bayern gewinnt in Mainz

Thiago (M.) erzielte den zweiten Treffer für den FC Bayern

Rekordmeister Bayern München hat seine englische Woche mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge abgeschlossen. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 und feierte trotz einer eher biederen Leistung eine gelungene Generalprobe für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20:45 Uhr) beim Regionalligisten SV Rödinghausen.

Nationalspieler Leon Goretzka (39.) traf zur Münchner Führung, die Jean-Paul Boetius (48.) ausglich. Es war das erste Mainzer Tor nach zuletzt fünf Spielen ohne eigenen Treffer. Thiago (62.) erzielte das Siegtor für die Gäste, die auf Tabellenplatz zwei hinter Borussia Dortmund kletterten.

Die Bayern hatten zu Beginn Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Vor 33.305 Zuschauern in der erstmals in dieser Saison ausverkauften Arena versteckten sich die Mainzer keineswegs und stellten den Rekordmeister mit einer aggressiven Verteidigung vor Probleme. Im Münchner Angriff lief in der Anfangsviertelstunde nicht viel zusammen.

"Es ist mir egal, wie: Am Ende müssen es drei Punkte sein", hatte Kovac vor der Partie bei "Sky" gefordert - auch mit Blick auf die "kleine Krise" vor den Siegen in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg (3:1) und in der Champions League bei AEK Athen (2:0).

Bayern kommt nur zufällig zu Chancen

Seine Anfangsformation veränderte der Kroate in Rheinhessen, wo der Rekordmeister zuletzt sechsmal in Folge gewonnen hatte, auf vier Positionen. Allerdings auch, weil Arjen Robben gesperrt fehlte und Mats Hummels sich beim Aufwärmen leicht verletzte. Thomas Müller feierte sein Comeback in der Startelf, auch Goretzka, Jérôme Boateng und David Alaba standen zu Beginn auf dem Platz.

Münchner Chancen entstanden zunächst aber eher zufällig. Joshua Kimmich traf in der 27. Minute nur die Latte. Ein vermeintliches Tor von Thiago vier Minuten darauf erkannte Schiedsrichter Harm Osmers nach Ansicht der Videobilder wieder ab. Der Unparteiische entschied auf Foul von Robert Lewandowski an Pierre Kunde bei der Entstehung des Treffers.

Boetius schockt den FCB - Thiago-Treffer zählt

Die Mainzer, die auf den verletzten Mittelfeldspieler Ridle Baku verzichten mussten und am Dienstag (20.45/Sky) im Pokal beim FC Augsburg antreten, spielten etwas zielstrebiger Richtung Strafraum, wo aber meist Schluss war. Goretzka bestrafte das gegen Ende der zweiten Halbzeit etwas nachlässige Abwehrverhalten der Hausherren eiskalt.

Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff schockte Boetius den Rekordmeister nach einer Flanke von Daniel Brosinski. Kovac reagierte und brachte Renato Sanches für den angeschlagenen Goretzka (55.) und Franck Ribéry für Serge Gnabry (57.). Thiago belohnte die Münchner Angriffsbemühungen. Dessen Treffer zählte im Gegensatz zur ersten Halbzeit.