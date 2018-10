Watzke: FC Bayern "im Moment etwas schwergängiger"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den BVB in dieser Saison gestärkt

Trotz des 2:2 am Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin steht Borussia Dortmund weiter vor dem FC Bayern München an der Spitze der Fußball-Bundesliga. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht seinen Klub dennoch weiter in der Außenseiterrolle im Kampf um die Meisterschaft.

"Ich habe nicht den Eindruck, dass sie [die Bayern, Anm. d. Red.] schwächeln. Sie haben jetzt drei mal in Folge auswärts gewonnen. Wenn Bayern München eine Top-Saison spielt, hast du keine Chance", sagte Watzke im "Aktuellen Sportstudio" beim "ZDF". Dennoch: "Man hat aber schon das Gefühl, dass es im Moment etwas schwergängiger ist", räumte der 59-Jährige ein.

In der Vergangenheit hatte der BVB-Boss immer betont, dass sein Team zur Stelle sein müsse, wenn die Bayern einmal straucheln sollten. Ein solches Straucheln des großen Konkurrenten sieht der 59-Jährige aber bislang noch nicht.

Dass das Kovac-Team derzeit nicht in üblicher Manier durch die Bundesliga marschiert, liege nicht an der mangelnden Qualität des Rekordmeisters.

"Vielleicht sind auch eine ganze Menge Mannschaften dieses Jahr stärker. Ich glaube, dass wir stärker sind als letztes Jahr und ich habe auch den Eindruck, dass sich Mannschaften wie Werder Bremen und Hertha BSC Berlin entwickelt haben", so Watzke.

Watzke sieht BVB verbessert - Alcácer soll bleiben

Schon in der Vorsaison war der BVB unter dem damaligen Trainer Peter Bosz vielversprechend mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen gestartet, dann allerdings binnen weniger Wochen bis auf den achten Platz zurückgefallen. Gerade aufgrund der Neuverpflichtungen in diesem Sommer sieht Watzke im aktuellen Höhenflug aber einen nachhaltigeren Trend.

"Letztes Jahr kann man nicht mit diesem vergleichen. Das war eine andere Phase. Die Mannschaft ist stabiler, auch weil wir im Zentrum stabiler stehen. Mit Axel Witsel und Thomas Delaney haben wir Spieler, die abgeklärt sind und den Rhythmus bestimmen können."

Auch Stürmer-Neuverpflichtung Paco Alcácer schlug mit sieben Treffern in seinen ersten vier Bundesligaspielen mächtig ein. Eine feste Verpflichtung des vom FC Barcelona ausgeliehenen Stürmers sei deshalb auch nur eine Frage der Zeit.

"Die Kaufoption haben wir noch nicht gezogen. Aber es spricht auch nicht allzu viel dagegen, dass wir sie noch ziehen werden. Wir haben das selbst in der Hand. Bis Juni wird das sicherlich nicht dauern."

Watzke kommentiert Medienschelte des FC Bayern

Der nächste große Härtetest wartet derweil auf die Favre-Elf am 10. November, wenn der FC Bayern im Signal-Iduna-Park gastiert.

"Das ist das gleiche Level wie gegen Atlético. Beide gehören zu den besten fünf bis sechs Mannschaften in Europa. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es nicht den selben Spielausgang geben wird", legte Watzke vor dem deutschen Klassiker seine Perspektive dar. Gegen den spanischen Klub Atlético Madrid hatten die Westfalen unlängst in der Champions League mit 4:0 gewonnen.

In Anbetracht des anstehenden Duells hält sich der Funktionär mit Sticheleien gegen den Dauer-Rivalen zurück. Auch die kontroverse Medienschelte der Bayern ließ er unkommentiert.

"Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen. Ich werde das auch nicht bewerten. Wir stehen uns am 10. November gegenüber, da muss ich nicht schon jetzt irgendwelche Scharmützel abliefern." Dennoch stimmt Watzke den Bayern-Bossen insoweit zu, dass sich die Art und Weise öffentlicher Kritik verändert habe.

"Wir müssen alle damit leben, dass wir Kritik einstecken müssen. Die Abstände zwischen der Kritik sind heute aber kürzer geworden. Es hat auch eine Enthemmung gegeben. Es wird immer aggressiver, gerade auch in den sozialen Netzwerken. Da geht es heute schon mehr zur Sache."