Mainz-Keeper von Bayern-Spielweise wenig begeistert

René Adler hat eigentlich keine guten Erinnerungen an Spiele gegen den FC Bayern

Denkbar knapp löste der deutsche Fußball-Meister Bayern München seine Aufgabe am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (2:1). Ersatzkeeper René Adler, der in seiner langen Karriere schon viele Spiele gegen den Rekordmeister bestritt, zeigte sich hinterher wenig begeistert von der Leistung des Gegners.

Adler, der aufgrund einer langwierigen Knieverletzung beim Heimspiel am 9. Bundesliga-Spieltag nicht im Kader der Mainzer stand, konnte beim Gegner aus München einen gewissen Abwärtstrend erkennen. "Bayern strahlt nicht mehr die Dominanz aus, die sie mal hatten. Der Respekt der Mannschaften ist nicht mehr so da", so der Schlussmann am Sonntag im "Doppelpass" auf "Sport1".

Demnach seien die Zeiten, in denen die Gegner aus Ehrfurcht schon vor Spielbeginn erstarren, vorbei. "Ich habe auch schon gegen den FC Bayern gespielt zu Zeiten von Jupp Heynckes, da hast du gefühlt schon im Spielertunnel 2:0 zurückgelegen", berichtete Adler.

BVB-Spielweise "deutlich ansehnlicher"

Gegen den FC Bayern konnte Adler in 19 Pflichtspielen lediglich einen Sieg und drei Unentschieden einfahren. Im Gedächtnis bleiben vor allem die Duelle bei den Münchnern aus der jüngeren Vergangenheit. Sowohl in der Saison 2016/17 (0:8 mit dem HSV) als auch in der Saison 2017/18 (0:4 mit Mainz 05) ging der Keeper mit dem Nordklub in der Allianz Arena baden.

Nun sei das Spiel unter Trainer Niko Kovac von "einfachen Ballverlusten" gekennzeichnet: "Das Spiel ist relativ durchschaubar. Sie gewinnen die Spiele, aber es ist nicht mehr diese Leichtigkeit da, die man von den Bayern gewohnt war."

Die Art und Weise, wie Liga-Konkurrent Borussia Dortmund bisher seine Spiele bestreitet, sei hingegen "deutlich ansehnlicher", so Adler weiter.