Benajmin Henrichs erzielt Debüttor für AS Monaco

Benjamin Henrichs trifft erstmals für Monaco

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hat sein erstes Tor für Frankreichs Ex-Meister AS Monaco in der Ligue 1 erzielt. Beim 2:2 (1:1) der Monegassen gegen FCO Dijon war der Ex-Leverkusener in der 30. Minute zum 1:0 für die Gastgeber erfolgreich.

Damit wartet der neue Monaco-Coach Thierry Henry weiterhin auf den ersten Sieg mit der AS in der laufenden Saison. Mickael Alphonse (34.) und Mehdi Abeid (57.) brachten die Gäste mit 2:1 in Führung.

Kamil Glik (78.) sicherte Monaco wenigstens einen Punkt. "Ich freue mich über das Comeback der Mannschaft, aber es ist nur ein Unentschieden, es ist kein Sieg", kommentierte Henry, "ich muss weiterhin positiv denken."