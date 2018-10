Medien: Lazio-Flügelstürmer im Fadenkreuz des BVB

Adam Marusic setzte mit einem Traumtor den Schlusspunkt gegen Marseille

Wirklich Bedarf hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf den Flügeln in dieser Saison nicht. Bisher präsentierten sich alle BVB-Angreifer in bestechender Form. Dennoch soll der Revierklub einen neuen Spieler im Auge haben.

Wie "calciomercato" aus Italien schreibt, ist der BVB auf Adam Marusic aufmerksam geworden. Der in Belgrad geborene Montenegriner steht seit 2017 in den Diensten von Serie-A-Klub Lazio Rom.

Beim jüngsten Auswärtssieg der Hauptstädter in der Europa League gegen Olympique Marseille erzielte der 26-Jährige nach Einwechslung mit einem wunderschönen Schuss den 3:1-Endstand.

In der Liga steht der Rechtsfuß in der laufenden Saison unter Trainer Simone Inzaghi auch aufgrund seiner Flexibilität zumeist in der Anfangsformation. Marusic kann auf der rechten Bahn sowohl offensiv als auch defensiv agieren.

BVB wohl nicht der einzige Interessent

Wie konkret das Interesse der Schwarz-Gelben am 23-fachen Nationalspielers ist, berichtet "calciomercato" nicht. Neben dem BVB haben derweil mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur auch Top-Teams aus England Marusic auf der Liste.

Laut "Cittaceleste" steht Adam Marusic derzeit jedoch ohnehin nicht zum Verkauf. Sein Vertrag läuft in Rom noch bis 2022.