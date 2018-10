45 Personen verletzt: Hertha spricht von "Katastrophe"

Hertha-Fans fallen nicht nur mit Pyro-Technik in Dortmund auf

Hertha BSC steht nach den schweren Auseinandersetzungen von Berliner Fans in Dortmund im engen Austausch mit der Polizei und dem BVB.

"Es liegt auch in unserem Interesse, die Täter schnell zu identifizieren", erklärte ein Vereinssprecher einen Tag nach dem Spiel. "Wir werden die Ereignisse sowohl vereinsintern als auch die Gründe für den Polizeieinsatz mit den Ordnungskräften analysieren", hatte der Berliner Fußball-Bundesligist schon zuvor in einer offiziellen Stellungnahme betont. "Gewaltszenen gegenüber der Polizei" seien "nicht hinnehmbar".

Hertha-Trainer Pál Dárdai sprach am Tag nach dem 2:2 des Hauptstadtclubs beim Spitzenreiter Borussia Dortmund von einer "sehr gefährlichen Sache", die den Klub belaste.

"Gewalt gehört nicht ins Stadion. Es geht um alle Fans, es geht um Fußball", sagte der Ungar. Bereits das Zünden von Pyrotechnik sei eine "sehr grenzwertige Sache", betonte Dárdai: "Das darf man nicht machen. Wenn sie sich selbst anzünden, ist es ihre eigene Sache. Aber es gehen auch Kinder in die Stadion und viele Familien."

Preetz will die Täter identifizieren

Gut 100 Berliner Fans hatten in Dortmund Polizisten mit Faustschlägen und Tritten attackiert und mit abgebrochenen Fahnenstangen auf sie eingeschlagen. Die Polizei hatte versucht, das Banner der Ultragruppe Hauptstadtmafia zu entfernen, und Pfefferspray eingesetzt.

Laut Angaben der Dortmunder Polizei wurden 45 Personen verletzt, 35 davon durch Pfeffersprayeinsatz. "Eine Katastrophe. Das ist eine ganz bittere Stunde für den Fußball und für Hertha BSC", erklärte Hertha-Manager Michael Preetz.

Den Berliner Fans droht nun ein Nachspiel. Die Polizei in Dortmund richtete eine Ermittlungskommission ein, die erste Erfolge verkündete. Die Straftäter seien "umfangreich videografiert" worden, hieß es. Ob die Chaoten allerdings auch ermittelt werden können, bleibt mehr als fraglich, weil der Großteil von ihnen vermummt war.

"Wir werden alles unternehmen, um die Verantwortlichen zu identifizieren", sagte Manager Michael Preetz. Pyrotechnik gehöre nicht ins Stadion.

Banner: "15 Jahre Hauptstadtmafia"

Mit Spielbeginn hatten die Ultras auf der Nordtribüne immer wieder Pyrotechnik entzündet und das Stadion unter Nebelschwaden gesetzt. Auch unbeteiligte Besucher zogen sich Verletzungen der Atemwege zu. Schließlich schritt die Polizei ein, um ein großes Banner ("15 Jahre Hauptstadtmafia") zu entfernen. Die Beamten vermuteten, dass unter dem Banner weiteres Pyro-Material versteckt war.

Den Fans ist die Fahne aber "heilig", die Lage eskalierte. Die Ultras gingen auf Polizisten los, schlugen mit Fahnenstangen auf die Beamten ein und bewarfen sie mit brennenden Bengalos. "Dieses Verhalten wurde konsequent durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock unterbunden. Ein Teil der Fahne ist sichergestellt worden", teilte die Polizei nachher mit.

In der Halbzeitpause verließen die Ultras laut Polizeiangaben den Block und zogen sich unter die Tribüne zurück. Dort sollen sie zwei große Sanitäranlagen komplett zerstört haben und einschreitende Polizeikräfte mit abgetretenen Toilettentüren und Sanitärkeramik angegriffen haben.

BVB-Fanprojekt stellt Polizeieinsatz in Frage

Doch es gab auch Kritik am Vorgehen der Polizei. Der Rechtsanwalt Rene Lau berichtete via Twitter, dass ihm mehrere beteiligte Fans von einem "absolut überzogenen Polizeieinsatz mit Pfefferspray und Knüppeleinsatz" berichtet hätten. Und Fans, die das Stadion verlassen wollten, seien von der Polizei daran gehindert worden.

Die Dortmunder Fans hatten sich während der Ausschreitungen mit den Berliner Anhängern solidarisiert und die Unterstützung ihrer Mannschaft eingestellt.

In einem Brief an die NRW-Polizei schrieb der Verein Fan-Projekt Dortmund e.V.: "Wenn ein dermaßen harter Polizeieinsatz zu einer über vierfachen Anzahl an Verletzten führt, sollte man dringend die Verhältnismäßigkeit hinterfragen. Zumal uns gegenüber auch viele Polizeibeamte ihr Unverständnis für diesen Einsatz äußerten."