BVB-Torjäger Alcácer vor Comeback im DFB-Pokal

Paco Alcácer hofft gegen Union Berlin wieder auf Torejagd gehen zu können

Die Anhänger von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund können aufatmen: Eine Rückkehr des verletzten BVB-Torjäger Paco Alcácer steht anscheinend unmittelbar bevor.

Der 24-Jährige absolvierte am Sonntag bereits wieder eine komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft und hofft auf einen Einsatz im DFB-Pokal. Am Mittwochabend (18:30 Uhr) empfangen die Dortmunder in diesem Wettbewerb den Zweitligisten Union Berlin.

Aufgrund einer Muskelzerrung hatte der Spanier zuletzt die Pflichtspiele gegen Atlético Madrid in der Champions League und Hertha BSC Berlin in der Bundesliga verpasst. Als Ersatz für die Leihgabe vom FC Barcelona agierte Mario Götze im Sturmzentrum der Westfalen. Alcácer hatte zuvor in nur vier Ligaspielen ganze sieben Treffer erzielt.

Auch bei den zuletzt ebenfalls ausgefallenen Thomas Delaney und Manuel Akanji bahnt sich ein Comeback an. Der Däne, der im Spiel gegen Atlético unter der Woche nach nur 30 Minuten das Feld wegen einer Fußverletzung verlassen musste, absolvierte genauso wie der schon länger pausierende Akanji eine individuelle Einheit. Das Spiel gegen Berlin dürfte für beide aber zu früh kommen.