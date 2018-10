Fenerbahce entlässt Trainer Cocu nach nur vier Monaten

Phillip Cocu wurde entlassen

Fenerbahce hat Trainer Phillip Cocu nach nur vier Monaten entlassen.

Der 19-malige türkische Fußballmeister reagierte damit auf den schwachen Saisonstart: Nach zehn Spielen hat Fenerbahce erst neun Punkte gesammelt und liegt in der Abstiegszone. Am Sonntag gab es eine 1:3 Heimniederlage gegen den Tabellenneunten MKE Ankaragücü. Sollte Caykur Rizespor am Montag gegen Besiktas zum Abschluss des 10. Spieltags mindestens einen Punkt holen, würde Fenerbahce auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Der 47 Jahre alte Niederländer Cocu hatte beim Vizemeister der vergangenen Saison erst im Juni einen Dreijahresvertrag unterschrieben.