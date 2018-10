So rechtfertigt Tedesco Schalkes unterirdische Passquote

Domenico Tedesco steckt mit dem FC Schalke 04 in der Krise

Trainer Domenico Tedesco hat die erschreckend schwache Passquote des FC Schalke 04 im Bundesligaspiel bei RB Leipzig mit einer taktischen Maßnahme gerechtfertigt.

"Die Zahlen spiegeln nicht das wider, was wir vorhatten. Wenn wir auf den zweiten Ball gehen und den ersten Ball absichtlich auf den Gegner spielen, ist es klar, dass die Quote nach unten geht", sagte Tedesco gegenüber "Sky".

Der Coach ergänzte: "Wir hatten einen guten Plan, den Matchplan haben wir gut umgesetzt. Wir wollten keine Ballverluste haben, hier wird es schwer, wenn man Konter um Konter kriegt. Wir wollten sie beschäftigen, daher sind wir zufrieden."

Die Schalke-Profis hatten in Leipzig nur 56 Prozent ihrer Zuspiele an den Mann gebracht. Schlechter war in dieser Statistik in der laufenden Spielzeit noch kein Team in der deutschen Eliteklasse.

Sportvorstand Christian Heidel verteidigte die Marschroute seines Trainers: "Wenn man nach Leipzig kommt und versucht, im Zentrum im Mittelfeld mit ihnen Fußball zu spielen, weiß man, was passiert. Der Plan war, das Zentrum wenig zu bedienen. Das sah nicht attraktiv aus, aber trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit Chancen und sind zufrieden. Aus der Situation, in der wir gerade sind, muss man sich herausarbeiten."

Heidel äußerte sich auch zur zunehmenden Kritik an der unattraktiven Spielweise des Vizemeisters: "Wenn wir auf Platz 16 stehen und versuchen, zu zaubern, bekomme ich von den Experten gesagt, dass wir erstmal Punkte holen sollen. Genau das tun wir jetzt."