Mainz will der Negativserie in Augsburg beenden

Sandro Schwarz geht optimistisch in die Pokal-Partie

Die jüngste Negativserie in der Fußball-Bundesliga spielt für den FSV Mainz 05 für das DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg am Dienstag (20:45 Uhr) keine Rolle.

"Das ist ein anderer Wettbewerb. Das klare Ziel ist, im Pokal zu überwintern", sagte Trainer Sandro Schwarz: "Wir wissen, dass uns das ein oder andere Ergebnis fehlt, aber das steht nicht mit der Leistung in Zusammenhang."

Der FSV hat in der Liga seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen, am Samstag verlor Mainz gegen Rekordmeister Bayern München 1:2 (0:1). "Wir hätten es oft verdient gehabt, Spiele zu gewinnen. Das nervt am meisten", sagte Schwarz, der in Augsburg auf drei verletzte (René Adler, Ridle Baku, Emil Berggreen) und zwei gesperrte (Moussa Niakhate, Danny Latza) Spieler verzichten muss. Im Klub wisse man aber, "dass das zum Entwicklungsprozess gehört".

Sein Comeback nach mehreren Monaten Verletzungspause wird Innenverteidiger Alexander Hack feiern, den ein Fußbruch außer Gefecht gesetzt hatte. "Er ist gut drauf und wird spielen", sagte Schwarz.