PSG-Trainer Tuchel erklärt Strafe für Mbappé

Thomas Tuchel ist seit dieser Saison Trainer von PSG

Zur Überraschung aller Zuschauer saß Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain im Topspiel gegen Olympique Marseille zu Beginn nur auf der Bank.

Dies hatte allerdings keine sportlichen Gründe, denn der französische Weltmeister kam wie Teamkollege Adrien Rabiot zu spät zur Mannschaftsbesprechung und wurde dementsprechend bestraft.

Thomas Tuchel bestätigte den Zwischenfall auf der PK nach der Partie: "Es gab vor dem Spiel im Hotel einen disziplinarischen Vorfall und darum haben wir entschieden, dass sie nicht beginnen. Das ist schade, denn ich spiele nicht gerne ohne Kylian und Adrien. Aber heute war es nötig und da alles gut gegangen ist, ist das Thema nun auch abgehakt."

Nach seiner Einwechslung für den Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting in der 62. Minute, brauchte Mbappé nur drei Minuten um den Favoriten in Führung zu schießen. In der Nachspielzeit traf Julian Draxler zum 2:0-Endstand. Mit elf Siegen aus elf Spielen liegen die Pariser unangefochten auf dem ersten Platz der Ligue 1.

Mit der Disziplinarstrafe zeigte Tuchel, dass er auch vor großen Namen keinen Halt macht. Am Freitag empfängt PSG den Tabellenzweiten aus Lille. Dann dürften Mbappé und Rabiot aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in der Startelf stehen.