RB Leipzig ohne Forsberg und Saracchi im Pokal

Emil Forsberg muss für den Pokal passen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (20.45 Uhr) auf Spielmacher Emil Forsberg und Außenverteidiger Marcelo Saracchi verzichten.

Der Schwede Forsberg hat weiterhin mit Leistenproblemen zu kämpfen, Saracchi fehlt wegen einer Rotsperre. Kevin Kampl, der laut Rangnick zuletzt über "Müdigkeit" klagte, soll spielen.

"Wir wollen weiterkommen und werden alles daransetzen", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick vor dem Duell mit seinem künftigen Coach Julian Nagelsmann am Montag: "Die Begegnung klingt eher nach Viertelfinale oder Halbfinale. Auch Hoffenheim hätte sich sicherlich ein leichteres Los gewünscht."

Beim Bundesliga-Auswärtssieg Ende September (2:1) in Hoffenheim haben man gesehen, "wie man sie knacken kann. Uns ist klar, was sie gutmachen und was sie auszeichnet, aber auch in welchen Bereichen man sie verwunden kann", meinte Rangnick, der Nagelsmann lobte: "Dass er ein guter Trainer ist, hat er in der Vergangenheit wieder gezeigt."

Dieser schließt sich nach der laufenden Saison nach dann drei Jahren als Cheftrainer bei Hoffenheim den Sachsen an.