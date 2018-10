Emre Can erfolgreich an der Schilddrüse operiert

Emre Can musste sich einer OP unterziehen

Fußball-Nationalspieler Emre Can wird Juventus Turin weiter fehlen. Der 24-Jährige wurde am Montag in seiner Geburtsstadt Frankfurt/Main erfolgreich wegen eines Schilddrüsenknotens operiert. Das gab der italienische Rekordmeister bekannt, ohne eine genaue Ausfallzeit zu nennen.

Juventus hatte Can wegen der Probleme mit der Schilddrüse zunächst zu weiteren Untersuchungen nach Deutschland geschickt. Dort habe sich der Befund aus Italien bestätigt, weshalb gemeinsam ein Entschluss zur OP getroffen worden sei, hieß es in einer Stellungnahme des Klubs. Der Eingriff wurde im Frankfurter Bürgerhospital von Professor Christian Vorländer vorgenommen.

Die nächsten Tage sollen laut Juventus Aufschluss darüber geben, wann Can wieder auf den Platz zurückkehren kann. Das Ligaspiel am vergangenen Samstag beim FC Empoli (2:1) hatte der 21-malige Nationalspieler verpasst.