Kovac erklärt den Plan mit Supertalent Davies

Alphonso Davies (l.) kommt auf 64 MLS-Einsätze

Im Sommer sicherte sich der Fußball-Bundesligist FC Bayern für geschätzte elf Millionen Euro die Dienste von Alphonso Davies. Jetzt kündigte Bayern-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den SV Rödinghausen die Ankunft des Kanadiers an.

Demnach stößt der 17-Jährige im November zum Team. Dabei soll der Flügelspieler gleich im Profikader mittrainieren. "Wenn man so viel Geld für einen jungen Spieler ausgibt, parkt man ihn nicht bei der zweiten Mannschaft", versicherte Kovac.

Der deutsche Rekordmeister ist auf dem Flügel aktuell dünn besetzt. Kingsley Coman riss sich schon am ersten Spieltag das Syndesmoseband. Franck Ribéry sowie Arjen Robben befanden sich in den vergangenen Wochen in einem Formtief. So bekam Serge Gnabry zuletzt immer mehr Einsatzzeit.

Gut möglich also, dass auch Davies in der Rückrunde seine ersten Bundesliga-Minuten sammeln wird. In seinem letzten MLS-Spiel für die Vancouver Whitecaps traf der Youngster doppelt. Insgesamt gelangen dem Linksaußen in 30 Saisonspielen sechs Tore und zehn Vorlagen.

Dafür wurde der achtfache kanadische Nationalspieler zum besten U22-Spieler der nordamerikanischen Profiliga ausgezeichnet.