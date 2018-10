Atlético-Star Koke hält BVB-Sieg für "Zufall"

Koke steht bei Atlético Madrid bis 2024 unter Vertrag

Mit 4:0 schickte Borussia Dortmund in der vergangenen Woche Atlético Madrid in der Champions League nach Hause. Für Mittelfeldspieler Koke spricht das Ergebnis aber keine eindeutige Sprache.

"Es war ein unglückliches Ergebnis, was nichts widerspiegelt. Jeder, der das Spiel gesehen hat, wird wissen, dass der Endstand nicht den Spielverlauf wiedergibt", wird der Spanier bei "Moviestar+" zitiert.

Nach der Pleite in der Königsklasse rehabilitierte sich der Hauptstadtklub in der Liga mit einem 2:0 gegen Real Sociedad und liegt nun zwei Zähler hinter dem Tabellenführer aus Barcelona.

"Wir haben einen guten Rhyth­mus und die Niederlage in Dortmund war Zufall", so der 26-Jährige weiter. Bereits in einer Woche kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Atlético und dem BVB. Mit einem Heimsieg könnte Koke dann seine Aussagen rechtfertigen.