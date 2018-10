Leverkusen und Halle zu Geldstrafe verurteilt

Wegen Fan-Fehlverhalten: Bayer 04 muss Strafe zahlen

Bundesligist Bayer Leverkusen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen Fehlverhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 9750 Euro belegt worden. Wegen eines vergleichbaren Deliktes muss Drittligist Hallescher FC 2100 Euro zahlen. Die Urteile sind rechtskräftig.

In der 32. Minute des DFB-Pokalspiels von Bayer beim 1. CfR Pforzheim am 18. August musste die Partie für eineinhalb Minuten unterbrochen werden, da aus dem Leverkusener Zuschauerblock mindestens 30 Papierkugeln sowie zahlreiche Papierschnipsel auf das Spielfeld geworfen wurden. Zudem wurden in der 60. Minute mindestens fünf Rauchtöpfe im Gästebereich gezündet.

In der 46. Minute des Drittligaspiels von Halle bei Energie Cottbus am 10. Oktober wurden im Hallenser Zuschauerblock vier Bengalische Fackeln abgebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Spiel für etwa drei Minuten unterbrochen werden.