BVB im Pokal ohne Lukas Piszczek

Lukasz Piszczek fehlt dem BVB im Pokal gegen Berlin

Lukasz Piszczek vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat im Spiel gegen Hertha BSC (2:2) am Samstag eine Knieprellung erlitten und wird voraussichtlich eine Woche ausfallen.

"Wir hoffen, dass er in Madrid wieder dabei sein kann", twitterte der Klub am Montag über die Verletzung des polnischen Rechtsverteidigers.

Der BVB ist am 6. November in der Champions-League-Gruppenphase bei Atlético Madrid zu Gast, das Hinspiel entschied die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Vorwoche mit 4:0 für sich.