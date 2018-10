Neuer Real-Trainer: Das sind die Kandidaten

Mauricio Pochettino und Antonio Conte werden bei Real Madrid gehandelt

Das 1:5 im Clásico war zu viel. Nur einen Tag nach der Klatsche im Prestigeduell gegen den FC Barcelona zog Real Madrid die Reißleine und setzte Trainer Julen Lopetegui vor die Tür.

Während Santiago Solari, der bislang die zweite Mannschaft der Königlichen trainierte, die nächsten Partien als Interimstrainer übernimmt, läuft hinter den Kulissen die Suche nach einem Nachfolger. Dabei sollen die Königlichen nach diversen Medienberichten drei Favoriten im Auge haben.

Bislang galt Antonio Conte als Topkandidat auf den Posten. Doch wie die "Mundo Deportivo" berichtet, sollen die Chancen auf ein Engagement nach einem Telefonat zwischen Real-Boss Florentino Pérez und dem Ex-Chelsea-Coach gesunken sein. Zumal der Italiener in Teilen der Mannschaft unbeliebt seien soll.

Unterdessen berichtet die englische "The Sun" vom Interesse an Mauricio Pochettino von den Tottenham Hotspur. Allerdings besitzt der 46-jährige bei den Londonern einen Vertrag bis 2023 und hohes Ansehen bei den Spurs. Ein Abgang nach Madrid scheint unwahrscheinlich.

Solari könnte langfristig übernehmen

Als weiteren Kandidaten bringt der spanische Radiosender "Cadena SER" den belgischen Nationaltrainer Roberto Martínez ins Gespräch.

Der 45-Jährige leitete bisher den FC Everton, Wigan Athletic und Swansea City. Mit der Nationalmannschaft Belgiens landete der Spanier bei der Weltmeisterschaft auf dem dritten Platz. Ob es schon Kontakt zwischen den Real-Bossen und Martínez gab, ist jedoch völlig unklar.

So ist es vorerst am wahrscheinlichsten, dass Santiago Solari die erlaubten 15 Tage an der Seitenlinie des amtierenden Champions-League-Siegers stehen wird. Bei guten Resultaten liegt auch eine Festanstellung im Bereich des Möglichen.