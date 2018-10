Nach Aussprache: Boateng-Zoff beim FCB (vorerst) begraben

Jérôme Boateng hat sich mit den Bossen des FC Bayern versöhnt

Das Verhältnis von Jérôme Boateng zu den Verantwortlichen des FC Bayern München war in jüngerer Vergangenheit nicht einfach.

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß störten sich an Boatengs Image, dem Nationalspieler fehlte die Rückendeckung. Nun haben sich die drei aber offenbar versöhnt.

Die Bayern-Bosse stellten sich nicht nur bei ihrer kuriosen Medienschelte hinter Boateng und die Mannschaft, Rummenigge und Hoeneß trafen sich sogar persönlich mit dem Abwehr-Star.

Bei dem Gespräch in der Geschäftsstelle hätte sich die Führungsetage des Rekordmeisters Boatengs Sichtweise angehört, berichtet "Sport Bild". Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll zugegen gewesen sein.

Alle Beteiligten legten die Karten offen auf den Tisch. Am Ende sprachen Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic Boateng ihr Vertrauen aus.

"Es war ein gutes Gespräch. Wir alle wollen das Gleiche: Erfolg mit dem FC Bayern. Dafür tun wir alles, was wir können", sagte Boateng dem Blatt.

Boateng trotz Aussprache unzufrieden mit Bankplatz beim FC Bayern

Völlig zufrieden soll der Innenverteidiger mit seiner Situation in München aber dennoch nicht sein.

In den Spielen gegen Wolfsburg, Athen und Mainz war er nicht für die Startelf eingeplant. Einzig die Verletzung von Mats Hummels beim Aufwärmen in Mainz verhinderte Boatengs dritten Bankplatz in Folge. Aktuell hält allerdings der Burgfrieden.

Das gilt auch für die Causa Robert Lewandowski. Da sich der Torjäger vor einigen Wochen ebenfalls über fehlende Rückendeckung durch die Vereinsspitze beschwert hatte, sprachen Rummenigge und Hoeneß auch mit ihm. Bei dem Termin sicherten die Chefs Lewandowski mehr Unterstützung zu.

Bereits im September hatten sich Rummenigge und Hoeneß mit Lewandowskis neuem Berater Pini Zahavi getroffen, um sich nach den Wechselspekulationen im Sommer zu versöhnen.