BVB beobachtet "neuen Shinji Kagawa"

Ritsu Doan soll ein Thema beim BVB sein

Mit japanischen Offensivspielern hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund beste Erfahrungen gemacht. Im BVB-Trikot stieg Shinji Kagawa einst zum Superstar auf. Medienberichten zufolge soll der Tabellenführer nun auf ein neues Nippon-Juwel aufmerksam geworden sein.

In der niederländischen Eredivisie zählt der 20 Jahre alte Rechtsaußen Ritsu Doan vom FC Groningen zu den Shootingstars. In der vergangenen Saison überzeugte der Youngster mit neun Toren und vier Assists in 29 Einsätzen und weckte so das Interesse zahlreicher Top-Klubs aus dem In- und Ausland.

Laut dem Portal "Gezinsbode" sollen zuletzt auch BVB-Scouts in Groningen vorstellig geworden sein, um den dreimaligen Nationalspieler (Debüt im September gegen Costa Rica) genauer unter die Lupe zu nehmen.

Doan gilt als eines der größten Talente Japans. Der wendige Linksfuß fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten und besticht dort durch Tempo und Dribbelstärke. Physisch muss der nur 1,72 Meter große Angreifer freilich noch zulegen.

Beim FC Groningen steht Doan noch bis 2021 unter Vertrag. Die Niederländer hatten erst im Sommer rund 1,7 Millionen Euro an Gamba Osaka überwiesen, um den zuvor ausgeliehenen Offensivmann fest zu verpflichten.

ManCity-Coach Guardiola: "Ein sehr spannender Spieler"

Sollte der BVB tatsächlich Ernst machen, muss sich der deutsche Champions-League-Teilnehmer womöglich auf ein Wettbieten mit einem überaus namhaften Mitbewerber gefasst machen.

Wie der "Mirror" unlängst berichtete, soll Englands Meister Manchester City ebenfalls ein Auge auf Doan geworfen haben.

Starcoach Pep Guardiola bezeichnete den 20-Jährigen bereits als "sehr spannenden Spieler". Ein erstes Angebot über umgerechnet 5,6 Millionen Euro für einen Wintertransfer soll Groningen abgelehnt haben.

Neben Borussia Dortmund und ManCity wurden in den vergangenen Monaten auch internationale Schwergewichte wie Juventus Turin und Atlético Madrid als Interessenten für Doan gehandelt. Ob der BVB da mithalten kann?