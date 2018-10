Hofmann: Verlängerung? "Keine Gespräche"

Jonas Hofmann ist seit dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach gesetzt

Nach zwei enttäuschenden von Verletzungen geprägten Jahren startet Jonas Hofmann bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison richtig durch.

In acht Partien der Fußball-Bundesliga erzielte der 26-Jährige schon vier Tore. Dadurch wurde der Mittelfeldspieler zuletzt immer wieder mit einer Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

"Für mich wäre es ein Traum, irgendwann einmal das Nationaltrikot zu tragen – so wie für jeden Fußballer", erklärte Hofmann gegenüber der "Sport Bild".

Während der Rechtsfuß in seiner Karriere bislang auf dem Flügel auflief, stellt ihn Fohlen-Trainer Dieter Hecking seit dieser Spielzeit im zentralen Mittelfeld auf.

"Ich spüre, dass ich auf der Achter-Position etwas bewegen und meine Stärken entfalten kann. Da kann ich der Mannschaft helfen und bin effektiver als zuvor", so Hofmann.

Jonas Hofmann war mit Leistungen bei Gladbach "nicht zufrieden"

Doch darin sieht der ehemalige BVB-Spieler nicht den einzigen Grund für seine Formexplosion.

"Ich habe im Sommer so viel wie noch nie in meinen Körper investiert. Mit meinen Leistungen in der letzten Saison war ich selbst nicht zufrieden und habe deshalb einiges geändert", berichtete der Gladbacher. Optimiert habe er unter anderem seinen Schlafrhythmus sowie seine Ernährung, so Hofmann.

Hofmanns Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2020. Über eine Verlängerung habe es "bislang noch keine Gespräche" gegeben, offenbarte Hofmann.