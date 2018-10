Bericht: Inter buhlt um Bayern-Talent

Meritan Shabani (l.) läuft aktuell in der Regionalliga-Bayern auf

Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München konnte Meritan Shabani den Status des Talents bislang nicht ablegen. Zwar absolvierte der 19-Jährige in der Saisonvorbereitung gegen Manchester City und Juventus Turin zwei Testspiele für die Profis, für ein Pflichtspiel reichte es in dieser Saison jedoch noch nicht.

Ein Umstand, den die Bayern bald korrigieren sollten, wollen sie ihren Youngster nicht verlieren. Die positive Entwicklung des deutschen U-Nationalspielers ist angeblich auch anderen Klubs aufgefallen. Inter Mailand soll die Fühler nach Shabani ausgestreckt haben. Das berichtet das italienischen Portal "calciomercato".

Allerdings entschied sich Shabani erst im Frühjahr dafür, seinen ersten Profivertrag in München zu unterzeichnen. Der Kontrakt läuft bis Ende Juni 2020. Die nähere Zukunft des gebürtigen Münchners scheint damit besiegelt.

FC Bayern strebt angeblich eine Leihe an

Der Meldung zufolge, könnte der deutsche Meister allerdings Interesse daran haben, Shabani auf Leihbasis abzugeben. Allerdings dürften die Mailänder einen Kauf des Talents anstreben. Dieser Umstand macht einen Transfer zum Champions-League-Sieger von 2010 unwahrscheinlich.

Seit dem Sommer läuft Shabani, der 2017 die A-Jugend-Meisterschaft mit dem FC Bayern gewann, für die Regionalliga-Mannschaft der Münchner auf. In zehn Spielen überzeugte er dabei mit fünf Toren. Auch in der Youth League bewies der Spielmacher mit zwei Treffern in drei Begegnungen sein großes Potenzial.

Die gute Statistik ist allerdings kein Garant für einen Profi-Einsatz. Ein Grund, aus dem einige Talente den Bayern vor der Saison bereits den Rücken kehrten. Offenbar nicht zu Unrecht: In der laufenden Spielzeit verschaffte Niko Kovac dem eigenen Nachwuchs noch keine Einsatzminute.