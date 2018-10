Favre klagt über Personallage beim BVB

Lucien Favre spricht über angespannte Personallage des BVB

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Union Berlin. Vor dem Duell gegen den Dritten der 2. Bundesliga sprach BVB-Coach Lucien Favre über die angespannte Personalsituation und seine mögliche Taktik.

Der Schweizer hofft auf die Rückkehr von Torjäger Paco Alcácer. Der Spanier hat nach seinen Oberschenkelproblemen wieder das Training aufgenommen und könnte eine Option für die Begegnung gegen die Eisernen sein.

"Wir werden sehen, ob es möglich ist oder nicht", sagte Favre vor dem Abschlusstraining am Dienstag.

Angesichts einiger weiterer Ausfälle ist die Personallage beim BVB angespannt. Details zu seiner Aufstellung wollte Favre dennoch nicht verraten: "Wir haben wenig Optionen. Wir werden sehen, wie wir spielen."

Für das Duell der Unbesiegten kündigte der Coach "ein paar Änderungen" an. Favre warnte zudem vor dem Tabellendritten, der ebenso wie der BVB in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat.

"Ein Pokalspiel ist nie einfach. Union spielt sehr kompakt und ist gut organisiert", sagte Favre.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Favre über Jadon Sancho +++

"Es ist schwer, mich zu erinnern, aber wir haben viele talentierte junge Spieler hier, nicht nur Sancho. Er hat natürlich viel Qualität. Er hat viel Potential, wie andere hier auch. Wir haben mehrere Spieler. Und in der Vergangenheit? Das ist schwer zu sagen. Er hat viel Talent."

+++ Favre über das 2:2 gegen Hertha am Samstag +++

"Das ist vorbei. Wir denken nur an das Spiel morgen. Wir waren enttäuscht vom Ergebnis, aber das war ein gutes Spiel. Wir haben nicht lange darüber gesprochen."

+++ Favre über einen möglichen Einsatz von Paco Alcácer +++

"Weiß ich noch nicht. Er war schon vorher im Training und war nicht im Kader. Wir werden heute sehen, ob es möglich ist oder nicht." Alcácer war zuletzt angeschlagen.

+++ Favre über die mögliche Aufstellung +++

"Wir haben wenig Optionen. Wir werden sehen, wie wir spielen."

+++ Favre zu Unterschieden zwischen ihm und Fischer +++

"Ich habe seit Jahren kein Training von ihm gesehen. Ich kann dazu nichts sagen."

+++ Favre über Union-Trainer Fischer +++

Wir kennen und lange. Wir haben zusammen bei Zürich gearbeitet. Das sind schöne Erinnerungen."

+++ Fligge über Konsequenzen aus den Hertha-Exzessen +++

Pressesprecher bittet die Fans um frühzeitige Anreise morgen, damit nicht zu viele Menschen auf einmal ins Stadion drängen. An einem Arbeitstag unter der Woche sicher leicht zu machen für alle Fans. Zu den Exzessen der Hertha am vergangenen Wochenende will er aufgrund der polizeilichen Ermittlungen aber nichts sagen.

+++ Götze erstarkt unter Favre +++

BVB-Star Mario Götze hat sich nach langer Formschwäche bei Borussia Dortmund aus dem Tief befreit. Ausgerechnet auf einer ungewohnten Position überzeugt das BVB-Sorgenkind.

+++ Alte Bekannte +++

Union-Trainer Urs Fischer und BVB-Trainer Lucien Favre kennen sich übrigens von ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Zürich. Dort war Fischer zeitweise Teil des Betreuerteams und Trainer der zweiten Mannschaft, während Favre die Profis betreute. "Der Kontakt bestand eigentlich immer. Er hat sich in den letzten ein, zwei Jahren etwas abgekühlt, aber das ist normal", sagte Fischer. Was der Union-Coach von seinem Mentor Favre gelernt hat, lest ihr hier.

+++ Union will BVB ein Bein stellen +++

Der BVB ist als Tabellenführer der Bundesliga nach wie vor in Top-Form. Doch das 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC am Samstag war für viele trotzdem unbefriedigend. Am Mittwoch will der zweite Berliner Klub der Borussia ein Beinchen stellen. Anstoß ist morgen um 18:30 Uhr (im Liveticker).

+++ Déjà-vu für den BVB +++

Borussia Dortmund gegen Union Berlin - dieses Duell ist kein unbeschriebenes Blatt der jüngeren Pokalgeschichte. Bereits 2016 trafen die beiden Klubs aufeinander, ebenfalls in der 2. Runde. Favorit Dortmund tat sich unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel schwer und entschied das Spiel erst im Elfmeterschießen für sich. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. Ob sich Lucien Favre das Spiel in der Vorbereitung auf Mittwochabend angesehen hat, wird er uns vielleicht gleich verraten.