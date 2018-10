Schalke in Köln mit Rudy - Fährmann fehlt

Schalke kann beim 1. FC Köln wieder auf Sebastian Rudy bauen

Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy, der aufgrund eines Infekts zuletzt ausgefallen war, steht dem Bundesligisten Schalke 04 im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten 1. FC Köln am Mittwoch (18:30 Uhr) wieder zur Verfügung.

Dies bestätigte Trainer Domenico Tedesco am Dienstag.

Für Torhüter Ralf Fährmann kommt das Zweitrundenduell dagegen zu früh. Der Kapitän, der wegen muskulärer Probleme pausieren musste, trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz ist aber noch nicht möglich.

In Köln wird daher wie auch zuletzt in der Champions League bei Galatasaray Istanbul und in der Liga bei RB Leipzig (beide 0:0) Alexander Nübel im Tor der Schalker stehen.