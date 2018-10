Medien: Juve will Situation von Pulisic beim BVB ausnutzen

Christian Pulisic wird von mehreren Klubs umworben

Erst am Dienstag hatte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu möglichen Angeboten für die Youngster des Fußball-Bundesligisten geäußert. Nun nimmt ein Interessent die Vertragssituation von Flügelflitzer Christian Pulisic genauer unter die Lupe.

Wie die italienische Sportzeitung "Tuttosport" berichtet, steht der US-Amerikaner weit oben auf der Wunschliste von Juventus Turin und soll Teil einer Verjüngungskur bei der Alten Dame werden.

Pulisic ist noch bis 2020 an den BVB gebunden. Sollten die Schwarz-Gelben den Vertrag nicht verlängern, spekulieren die Bianconeri darauf, im kommenden Sommer zuschlagen zu können. Dass Pulisic ohne neues Arbeitspapier in die Saison startet, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

In Dortmund ist Pulisic aktuell etwas ins Hintertreffen geraten. Der 20-Jährige steht häufig im Schatten der Shootingstars Jadon Sancho und Jacob Bruun Larsen. In der aktuellen Bundesliga-Saison stand er erst vier Mal in der Startelf, zwei Mal davon über 90 Minuten. Im vergangenen Jahr war der Youngster noch nahezu unverzichtbar.

Dass Pulisic trotzdem Begehrlichkeiten anderer Klubs weckt, ist kein Geheimnis. "Ich sehe es ein Stück weit sogar positiv: Es zeigt, dass beim BVB gute Arbeit gemacht wird. Schlimmer wäre es, wenn sich niemand für unsere Spieler interessieren würde", erklärte Zorc kürzlich gegenüber der "Sport Bild."

Neben Juve wurde Pulisic schon mit dem FC Liverpool, AS Rom und Real Madrid in Verbindung gebracht.